Келлог про удар РФ по Києву: Це не сигнал про бажання закінчити війну дипломатично

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що ударом по будівлі уряду в Києві Росія не сигналізує, що має намір завершити війну дипломатичним шляхом.

Джерело: Келлог у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Цей напад не був сигналом про те, що Росія хоче дипломатичним шляхом покласти край цій війні".

Реклама:

Деталі: Келлог зазначив, що небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації, і Росія, за його словами, "ескалює конфлікт", здійснивши найбільшу повітряну атаку у цій війні, що вразила будівлю Кабінету міністрів України.

Два тижні тому, додав Келлог, він був у цій будівлі разом із прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

"Історія показує, що такі дії можуть призвести до ескалації конфлікту, який вийде з-під контролю. Саме тому президент Трамп докладає зусиль, щоб зупинити цю війну", – написав спецпредставник Трампа.