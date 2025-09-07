Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час масованого удару по Україні минулої ночі Росія використала більше 400 "Шахедів" і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "За одну минулу ніч було більше 400 "Шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат.

Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую".

Деталі: Президент зазначив, що росіяни використовують у масованих ударах по 300-400 "Шахедів".

"Наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник. Це реально, потенціал виробництва є, фінанси та контракти є, вони забезпечуються. Потрібне масштабування відповідних підрозділів", – сказав він.

Зеленський також підсумував, що за добу росіяни обстрілювали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.

У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент.

Що передувало: Як повідомляли Повітряні сили, в ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.