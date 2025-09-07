Зеленський про "наглі" удари РФ: Розраховуємо на сильну реакцію Америки
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що заяви лідерів та держав після масованих ударів по Україні мають бути продовжені "сильними діями", зокрема Україна розраховує на сильну реакцію США.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться.
Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність.
Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів".
Деталі: Зеленський додав, що МЗС інформує партнерів щодо чергової російської ескалації.
"Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно", – сказав він.