Зеленський пояснив, що вважає перемогою для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що перемогою для України є її виживання як незалежної держави.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ABC News

Деталі: Як зазначає видання, на запитання, як виглядає перемога для його країни, Зеленський відповів, що це виживання України.

Пряма мова: "Мета Путіна – окупувати Україну... [Путін], звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога. І поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці.

Тому для нас виживання – це перемога. Тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності".

Деталі: Зеленський також висловив думку, що зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним на Алясці дала російському лідеру те, чого він хотів.

"Шкода, що України там не було, бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів… Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. І я так думаю, що Путін це отримав", – сказав український президент.

Інтерв'ю Зеленського ABC News було записано в п'ятницю і вийшло в ефір у неділю.