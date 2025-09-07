Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували понад 30 разів, знешкоджено 90 окупантів

Катерина ТищенкоНеділя, 7 вересня 2025, 22:40
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували понад 30 разів, знешкоджено 90 окупантів
фото Генштабу ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупанти здійснили 34 атаки, на Новопавлівському – 16, на Лиманському – 13.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

614РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Генштаб
Сили оборони України відмінусували ще 970 російських окупантів – Генштаб
На фронті сталося 129 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
Росія втратила ще 960 військових у війні проти України – Генштаб
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
оновленоПольща закрила аеропорти "Люблін" і "Ряшів-Ясенка" через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: