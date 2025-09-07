Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували понад 30 разів, знешкоджено 90 окупантів

Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку окупанти здійснили 34 атаки, на Новопавлівському – 16, на Лиманському – 13.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у чотирьох локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя і Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позицій у районах населених пунктів Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки. Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки загарбників в районі Плавнів та у бік Степногірська і Новоданилівки. Авіаударів зазнали Новопавлівка та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Антонівка.