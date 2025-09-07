Понад 220 людей звернулися по допомогу в Києві після атак РФ, пошкоджено школу

У Святошинському районі до штабів допомоги після масованого удару РФ звернулися 197 осіб, у Дарницькому – 29.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Деталі: У Святошинському районі до двох штабів за день звернулися 197 осіб. З них 178 подали заяви на виплату 10 тис. грн, 19 – на виплату 40 тис. грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам".

У Дарницькому районі, де від російської атаки постраждав житловий 4-поверховий будинок, вибито 86 вікон. Тут до штабу звернулися 29 киян.

Загалом в Дарницькому районі 31 пошкоджена квартира. У районі також постраждала школа №127, в закладі вибито вікна.

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 7 вересня 2 людини загинули, 20 отримали травми різного ступеня.

Що передувало: У Києві в ніч на неділю російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Виникли пожежі та руйнування. Загинули жінка та немовля, ще одна літня жінка померла в укритті.

Крім того, у столиці внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.

Президент Володимир Зеленський у зверненні в неділю ввечері зазначив, що у Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи.