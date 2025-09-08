Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На ТОТ Херсонщини тисячі людей залишаються без світла – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 02:44
На ТОТ Херсонщини тисячі людей залишаються без світла – спротив
ілюстративне фото: Pixabay

Національний спротив повідомляє про проблеми з постачанням електроенергії на окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: ЦНС у соцмережах

Деталі: У повідомленні нацспротиву зазначається, що на Херсонщині (окупованих Росією територіях Херсонської області – ред.) тисячі людей залишаються без світла, оскільки "мережі не витримують спеки, а енергетиків бракує".

Реклама:

Дослівно ЦНС: "На сході країни дні без води через зруйнований окупантами водогін і відмову будувати новий. Взимку регіону загрожує ще й колапс з опаленням".

Херсонська областьокупаціяелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вдарили по блокпосту на Херсонщині – поранені поліцейські
Росіяни вбили ще 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині
У понад 100 населених пунктах деокупованої Херсонщини немає торгівлі: причини
Останні новини
09:58
"Складно, але надія є": історія реабілітації військового, який втратив зір через важке поранення на фронті
09:57
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
09:45
Німеччина хоче посилити візові обмеження для росіян у Шенгені
09:43
Протиповітряна оборона знешкодила 33 російські дрони в ніч на п'ятницю
09:37
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
09:30
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
09:28
Тримався 33 роки: представниця Гонконгу оновила жіночий рекорд у снукері
09:22
У серпні українці купили 5 тисяч дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі
09:21
У Німеччині підтвердили вирок ультраправому депутату за використання нацистського гасла
08:59
У Бундестазі закликали НАТО збивати російські дрони над Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: