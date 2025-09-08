На ТОТ Херсонщини тисячі людей залишаються без світла – спротив

Національний спротив повідомляє про проблеми з постачанням електроенергії на окупованих територіях Херсонської області.

Джерело: ЦНС у соцмережах

Деталі: У повідомленні нацспротиву зазначається, що на Херсонщині (окупованих Росією територіях Херсонської області – ред.) тисячі людей залишаються без світла, оскільки "мережі не витримують спеки, а енергетиків бракує".

Дослівно ЦНС: "На сході країни дні без води через зруйнований окупантами водогін і відмову будувати новий. Взимку регіону загрожує ще й колапс з опаленням".