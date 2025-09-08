У війні проти України Росія втратила ще 910 вояк
Понеділок, 8 вересня 2025, 07:00
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 910 вояк і 5 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько / about 1089060 (+910) осіб
- танків – 11168 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23258 (+4) од.
- артилерійських систем – 32545 (+29) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461) од.
- крилатих ракет – 3691 (+5) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61135 (+81) од.