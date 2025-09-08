Усі розділи
У війні проти України Росія втратила ще 910 вояк

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 07:00
У війні проти України Росія втратила ще 910 вояк
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 910 вояк і 5 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько / about 1089060 (+910) осіб
  • танків – 11168 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23258 (+4) од.
  • артилерійських систем – 32545 (+29) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57278 (+461) од.
  • крилатих ракет – 3691 (+5) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61135 (+81) од.

