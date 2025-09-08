Дивіться під ноги: росіяни масовано мінують Херсон "пелюстками" – поліція
У Херсоні почастішали випадки дистанційного мінування окупантами вулиць протипіхотними мінами, зокрема, уночі 8 вересня загарбники замінували "пелюстками" частину Дніпровського району міста.
Джерело: поліція Херсонської області в Facebook
Дослівно правоохоронці: "Протягом ночі ворогом заміновано частини житлових районів. Наразі виявлено міни-"пелюстки" в районі перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Перекопської. Також на вулиці Університетській в районі площі Івана Мозгового та перехрестя з вулицею Суботи. Ще один випадок мінування зафіксовано на вулиці Українській між Кременчуцькою та Ладичука".
Деталі: У поліції нагадали, що 5 та 6 вересня також фіксували "пелюстки" (ПФМ-1 та ПФМ-1С) у житлових кварталах Дніпровського району Херсона.
"Міни ПФМ-1С оснащуються самоліквідатором. Тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту з ними", – наголосили правоохоронці.
Вони закликали містян бути вкрай уважними під час пересування.
"Важливо пам’ятати, що такі міни є малопомітними, особливо за нинішніх погодних умов, коли вулиці вже засипані опалим листям. Тому уникнути трагедії допоможе дотримання правил безпеки та обережність. Не ризикуйте власним життям та уважно дивіться під ноги", – закликали правоохоронці.