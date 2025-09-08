Росіяни атакували Новодонецьке: 2 загиблих та 2 поранених
Понеділок, 8 вересня 2025, 09:58
Дві людини загинули та ще дві дістали поранення внаслідок російського удару дронами по селищу Новодонецьке на Донеччині.
Джерело: Донецька обласна прокуратура в Facebook
Дослівно прокуратура: "У ніч на 8 вересня окупаційні війська атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району. Влучання відбулося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх оселях перебували цивільні. Пенсіонер 77 років та його 51-річна донька від отриманих травм загинули".
Деталі: Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний чоловік, їм надали допомогу.
Зазначається, що окрім будинку, пошкоджено також автомобіль.
Прокуратура за цим фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.