Росіяни атакували Новодонецьке: 2 загиблих та 2 поранених

Дві людини загинули та ще дві дістали поранення внаслідок російського удару дронами по селищу Новодонецьке на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура в Facebook

Дослівно прокуратура: "У ніч на 8 вересня окупаційні війська атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району. Влучання відбулося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх оселях перебували цивільні. Пенсіонер 77 років та його 51-річна донька від отриманих травм загинули".

Деталі: Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого і 67-річний чоловік, їм надали допомогу.

Фото прокуратури

Зазначається, що окрім будинку, пошкоджено також автомобіль.

Прокуратура за цим фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ.