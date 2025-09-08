Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В "Слузі народу" напрацювали "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 8 вересня 2025, 11:17
В Слузі народу напрацювали правило 133, яке впливатиме на долю законопроєктів
ілюстративне фото з сайту "Детектор медіа"

Щоб дати народним депутатам відчуття, що їхня позиція враховується, у президентській фракції "Слуга народу" запровадили "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів, що вносяться до порядку денного Верховної Ради.

Джерело: публікація "Української правди" "Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду"

Дослівно УП: "Після пережитого публічного приниження, яке впало на голови провладних депутатів під час спроби ліквідувати незалежність антикорупційних органів, під куполом Ради зародилося щось нове.

Реклама:

Називати це зародками суб'єктності на сьомому році каденції було б смішно. Але це нове рушення цілком схоже на небажання депутатів постійно бути крайніми в лавах нардепів".

Деталі: Після липневих подій президент Володимир Зеленський пообіцяв зустрітися зі своєю фракцією. Зустріч мала відбутись ще перед відновленням незалежності антикорупційних органів, правда, досі не відбулася.

А поки депутати її чекають, керівництво фракції і Ради погодилось на запровадження ще одного внутрішнього правила, яке має дати рядовим "слугам" віру в дотичність до процесу, йдеться в матеріалі.

614РЕКЛАМА:

"Фракція напрацювала так зване "правило 133". Якщо збирається 133 голоси за певний законопроєкт, то його обов'язково включаємо в порядок денний. Незалежно від того, чи подобається він комусь чи ні.

Так само, якщо 133 депутати підписалися "проти" якого проєкту закону, який уже включений в порядок денний, то ми його звідти вилучаємо. Цей механізм ще апробовують, але перші закони уже його пройшли", – розповів УП спікер Ради Руслан Стефанчук.

Детальніше про те, як якими є настрої в українському парламенті та їхню співпрацю з урядом Юлії Свириденко читайте в матеріал УП.

Слуга народуВерховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Слуга народу
Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду
У Раді з’явився проєкт постанови про відновлення трансляції, "Слуги" обіцяють підтримати
"Слуги" призупинили членство Кузнєцова у фракції, думають виключити з партії
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: