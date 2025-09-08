В "Слузі народу" напрацювали "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів
Щоб дати народним депутатам відчуття, що їхня позиція враховується, у президентській фракції "Слуга народу" запровадили "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів, що вносяться до порядку денного Верховної Ради.
Дослівно УП: "Після пережитого публічного приниження, яке впало на голови провладних депутатів під час спроби ліквідувати незалежність антикорупційних органів, під куполом Ради зародилося щось нове.
Називати це зародками суб'єктності на сьомому році каденції було б смішно. Але це нове рушення цілком схоже на небажання депутатів постійно бути крайніми в лавах нардепів".
Деталі: Після липневих подій президент Володимир Зеленський пообіцяв зустрітися зі своєю фракцією. Зустріч мала відбутись ще перед відновленням незалежності антикорупційних органів, правда, досі не відбулася.
А поки депутати її чекають, керівництво фракції і Ради погодилось на запровадження ще одного внутрішнього правила, яке має дати рядовим "слугам" віру в дотичність до процесу, йдеться в матеріалі.
"Фракція напрацювала так зване "правило 133". Якщо збирається 133 голоси за певний законопроєкт, то його обов'язково включаємо в порядок денний. Незалежно від того, чи подобається він комусь чи ні.
Так само, якщо 133 депутати підписалися "проти" якого проєкту закону, який уже включений в порядок денний, то ми його звідти вилучаємо. Цей механізм ще апробовують, але перші закони уже його пройшли", – розповів УП спікер Ради Руслан Стефанчук.
