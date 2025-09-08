Делегація ЄС полетить до США обговорити спільні санкції проти Росії – ЗМІ

Європейський Союз розглядає можливість запровадження нових санкцій проти близько шести банків та енергетичних компаній РФ – цього тижня делегація ЄС відвідає Вашингтон, щоб обговорити можливість спільних дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Євросоюз обговорює санкційний пакет, який стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

ЄС сподівається координувати деякі зі своїх заходів зі Сполученими Штатами, заявили джерела, які висловилися на умовах анонімності. Делегація посадовців ЄС цього тижня відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з американськими колегами та обговорити можливість спільних дій.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі підтримали нас", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю програмі NBC у неділю.

США і Європа обговорюють нові санкції та вторинні тарифи щодо Росії, сподіваючись, що "колапс" російської економіки змусить Путіна сісти за стіл мирних переговорів з Україною, додав він.

Президент США Дональд Трамп досі утримувався від введення прямих санкцій проти Росії. Однак Трамп подвоїв тарифи щодо товарів з Індії до 50% через її продовження закупівель російської нафти.

Окрім додаткових зборів з покупців російської нафти, США розглядають можливість введення санкцій проти "тіньового флоту" нафтових танкерів РФ та енергетичних компаній "Роснєфть" і "Лукойл" як частину переліку потенційних варіантів, про що раніше повідомляло агентство Bloomberg.

За словами джерел, майбутній пакет обмежень ЄС передбачає посилення санкцій щодо російських суден "тіньового флоту", нафтотрейдерів у третіх країнах і може передбачати заборону на перестрахування танкерів, що перебувають у списку.

