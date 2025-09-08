У Києві військовий на авто виїхав на зустрічну: 2 загиблих – ДБР

​Вранці 8 вересня у Києві військовий на службовому авто виїхав на зустрічну смуг руху і зіткнувся з іншою машиною, внаслідок чого загинули 2 людини, зокрема, поліцейський, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Близько 5:50 на вул. Олени Теліги у Києві штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський – загинули на місці події".

Деталі: Водій-військовий отримав тілесні ушкодження.

На місце аварії прибули слідчі ДБР. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

"Призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП", – підсумували в ДБР.

Telegram-канал "Київ оперативний" опублікував фото з місця аварії.