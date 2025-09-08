ЗМІ: Україна заздалегідь повідомила Польщу про дрон, що порушив її повітряний простір

За даними Polsat News, українська сторона заздалегідь попередила польських прикордонників про безпілотник, який у неділю ввечері перетнув кордон і впав у селі Полатичі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на журналіста Polsat News

Деталі: Як повідомив репортер Polsat News Міхал Стела, безпілотник, знайдений у неділю ввечері в селі Полатичі, був виявлений і відстежувався військовими системами перед перетином кордону.

Окружна прокуратура в Любліні розкрила деталі вечірнього інциденту на пресконференції в понеділок.

"Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, не ніс зброю і мав написи кирилицею", – повідомила Агнешка Кенпка, речниця Люблінської окружної прокуратури.

Варто зазначити, що в суботу в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився непізнаний об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

