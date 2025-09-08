У Єрусалимі сталася стрілянина: шестеро загиблих, нападників ліквідували

У Єрусалимі на перехресті Рамот терористи відкрили вогонь по зупинці автобуса. Загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 дістали поранення, серед них шестеро перебувають у тяжкому стані.

Джерела: Times of Israel, Reuters

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався на перехресті Рамот. За попередніми даними, двоє чоловіків зайшли в автобус і відкрили вогонь по пасажирах.

У поліції повідомили, що обох нападників ліквідовали. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 дістали поранення, серед них шестеро перебувають у тяжкому стані.

Запис із камери автомобіля на місці події зафіксував, як люди тікали від зупиненого біля дороги автобуса, поки лунали постріли. Інше відео зафіксувало лобове скло та вікна автобуса, пробиті кулями.

Правоохоронці назвали нападників "терористами", але деталей не надали. Угруповання ХАМАС привітало двох палестинських "борців опору", яких назвало виконавцями атаки, проте офіційно відповідальності за напад не взяло.

На місце стрілянини прибув прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який заявив, що країна веде "могутню війну проти терору".