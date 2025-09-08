В Україні подощить – прогноз на найближчі дні

У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, на заході місцями туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 9 вересня короткочасні дощі, грози очікуються місцями в Україні в західних областях вдень повсюдно, в Карпатах місцями значний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°. Вдень 21-26°, в південних областях до 29°, в західних областях 18-23°.

У Києві у вівторок місцями короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

10 вересня в південній частині України та більшості центральних областей короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, у західних і північних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, в південно-східній частині 18-23°.

У столиці в середу опадів не передбачається, вітер східний, 5-10 м/с. Температура 13-15°, вдень 24-26°.