Вибухи пролунали у військовій частині РФ, причетній до воєнних злочинів на Київщині – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 вересня 2025, 15:22
Вибухи пролунали у військовій частині РФ, причетній до воєнних злочинів на Київщині – джерело
У Росії здійснено атаку на військову частину, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Головному управлінні розвідки Міноборони

Деталі: 8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

За словами джерела УП, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи пролунали близько 9-ої ранку, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів у районі в/ч спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію, зазначає співрозмовник УП.

 

Довідково: Військова частина 6912 – є місцем дислокації 748-ого окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії., м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

ГУРРосіявійна
