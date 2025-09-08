Усі розділи
По будівлі Кабміну під час атаки РФ на Київ влучила ракета "Іскандер"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 вересня 2025, 15:22
По будівлі Кабміну під час атаки РФ на Київ влучила ракета Іскандер
наслідки удару по будівлі КМУ, фото: Катаріна Матернова у Facebook

Посолка ЄС Катаріна Матернова після того, як відвідала в понеділок будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій, заявила, що її було пошкоджено російською ракетою "Іскандер". Видання Defense Express зазначило, що бойова частина ракети не вибухнула.

Джерело: Матернова у Facebook, "Європейська правда", Defense Express пресслужба МВС у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Я бачила це на власні очі: Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета "Іскандер", яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена саме туди – в саме серце українського уряду".

Деталі: В пресслужбі МВС також повідомили "Українській правді", що за попередньою інформацією по бідівлі Кабміну поцілив "Іскандер". "Тип має встановити експертиза. Скоріш за все, то була крилата ракета. Цілила вона саме в урядовий квартал", - зазначили в МВС.

Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також очільники МЗС та МВС супроводжували делегацію дипломатів.

 

За її словами, дипломатам показали значні уламки самої ракети, а також безліч шрапнелі від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер".

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, вся будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям дивовижних українських рятувальників – справжніх героїв – вогонь вдалося стримати в межах трьох поверхів, перш ніж він охопив би всю будівлю", – написала посол.

Вона наголосила, що зараз час для союзників посилити підтримку, значно підвищити тиск на Росію і дати Україні все необхідне, щоб захистити своє небо.

Видання Defense Express з посиланням на власні джерела також написало, що під час масштабної комбінованої далекобійної атаки РФ у ніч на 7 вересня, у будівлю Кабінету міністрів України влучила крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Искандер". Її бойова частина не вибухнула.

Як зазначає видання, крилата ракета 9М727, є однією з трьох, що призначена для ОТРК "Искандер", разом із 9М728, 9М729. Здебільшого вони позначається просто як "Искандер-К" або Р-500. Як вважається 9М727 є варіацією 3М-14 "Калибр" для наземного пуску.

Вона активно використовується ворогом для ударів по українських містах. Один з найбільш відомих епізодів з її використанням - удар по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.

Що було раніше:

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня росіяни використали для обстрілу Києва крилаті ракети, запущені з комплексу "Іскандер-К". Балістичні "Іскандери" тієї ночі використовувалися для обстрілу інших міст України.
  • Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко напередодні опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до партнерів України з закликом зупинити РФ.

Кабінет міністрівракетний ударросійсько-українська війна
