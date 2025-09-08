Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Естонії висловило Росії протест через нове порушення свого повітряного простору

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 18:30
МЗС Естонії висловило Росії протест через нове порушення свого повітряного простору
Фото - Photo by Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

У понеділок, 8 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії висловило протест Росії щодо порушення повітряного простору країни, яке сталося 7 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заявіу МЗС Естонії

Деталі: Як повідомляв ERR, 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії.

Реклама:

Тоді вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. У вертольота не було плану польоту, а транспондер був вимкнений.

Вертоліт пробув у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.

У зв’язку з цим інцидентом МЗС країни викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти щодо порушення повітряного простору Естонії.

614РЕКЛАМА:

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це був ще один серйозний і прикрий інцидент, особливо з огляду на те, що це вже третє таке порушення цього року.

Нагадаємо, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Судно належало до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна тоді заявляв, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".

Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
фото, відеоВбивство школярів на Вінниччині: поліція знайшла ніж, перевіряє версію конфлікту з учителем
Усі новини...
Естонія
Естонія обговорила з Україною інцидент з падінням дрона
Підводний кабель Estlink 1 між Естонією та Фінляндією відключили через невідому проблему
Естонія наполягає на конфіскації заморожених активів РФ та передачі коштів Україні
Останні новини
05:42
Російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам
05:24
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
03:14
ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву
02:22
Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Сумах: є руйнування і пожежі
01:28
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш
01:00
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
00:21
Чергова стрілянина у школі в США: троє учнів у критичному стані
23:59
Новини економіки: нові санкції України проти РФ, атаки на "Укрпошту" та енергооб’єкт
23:57
Білорусь передавала Польщі дані про рух безпілотників уночі, там назвали це "корисним"
23:56
боксБогачук – Адамс: усе про бій українця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: