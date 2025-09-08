МЗС Естонії висловило Росії протест через нове порушення свого повітряного простору

У понеділок, 8 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії висловило протест Росії щодо порушення повітряного простору країни, яке сталося 7 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заявіу МЗС Естонії

Деталі: Як повідомляв ERR, 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії.

Тоді вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії в районі острова Вайндлоо. У вертольота не було плану польоту, а транспондер був вимкнений.

Вертоліт пробув у повітряному просторі Естонії близько чотирьох хвилин.

У зв’язку з цим інцидентом МЗС країни викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії для висловлення протесту та вручення офіційної ноти щодо порушення повітряного простору Естонії.

За словами міністра закордонних справ Маргуса Тсахкни, це був ще один серйозний і прикрий інцидент, особливо з огляду на те, що це вже третє таке порушення цього року.

Нагадаємо, у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Судно належало до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна тоді заявляв, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".