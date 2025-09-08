Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 19:46
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
фото - оп

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 8 вересня заявив, що росіяни концентрують удари проти української енергетики.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Реклама:

Деталі: Також, за словами президента, на Ставці були доповіді щодо виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

З міністром оборони України Денисом Шмигалем обговорили цілі на зустрічі "Рамштайн".

Пряма мова: "Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів".

614РЕКЛАМА:

Що передувало: 

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Зеленськийенергетикаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
Усі новини...
У Раду мають шанси потрапити 7 партій
Хто володіє московськими кладовищами. Розслідування Івана Голунова
Останні новини
07:36
Пройшли найсильніші: визначилися півфінальні пари Євробаскету-2025
07:31
фото Рятувальники показали наслідки російського удару по навчальному закладу в Сумах
07:18
Слова глави МЗС Словаччини про дрони у Польщі обурили словацьку опозицію і громадськість
07:00
За останню добу Росія втратила ще 890 військових у війні проти України – Генштаб
06:43
YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
06:33
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
06:07
На Кубі вчетверте за рік стався повний блекаут
05:42
Російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам
05:24
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
03:14
ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву
Усі новини...
Реклама:
Реклама: