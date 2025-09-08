Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 8 вересня заявив, що росіяни концентрують удари проти української енергетики.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури і передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи".

Деталі: Також, за словами президента, на Ставці були доповіді щодо виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники.

З міністром оборони України Денисом Шмигалем обговорили цілі на зустрічі "Рамштайн".

Пряма мова: "Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів".

Що передувало:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.