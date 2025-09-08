Усі розділи
Підрозділи Сил безпілотних систем уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 20:57
Підрозділи Сил безпілотних систем уразили НПС Второво у Володимирській області РФ
фото поширене "Мадяром"

Підрозділи Сил безпілотних систем вночі 7 вересня уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Володимирській області РФ.

Джерело: командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді

Пряма мова: "Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (Московський кільцевий нафтопродуктопровід).

Чисельне ураження хробачої нафто-помпи завдано вночі 07.09.25 підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил Безпілотних Систем".

Деталі: НПС "Второво" – це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.

