ЗМІ дізнались про "втечу" Кулеби до Польщі через заборону полишати Україну ексдипломатам

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 вересня 2025, 21:05
ЗМІ дізнались про втечу Кулеби до Польщі через заборону полишати Україну ексдипломатам
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Італійське видання Corriere della Sera написало, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виїхав вночі до Польщі, дізнавшись про рішення уряду заборонити колишнім дипломатам полишати Україну під час надзвичайного або воєнного стану. Сам Кулеба це заперечує.

Джерело: Corriere della Sera, hromadske

Деталі: Видання цитує Кулебу, який по телефону з Кракова начебто зазначив:  "Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі".

Кулеба розповів виданню, що президент "Зеленський і його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду".

"Я підрахував, що нас близько двадцяти, хто підпадає під дію цього заходу (постанови – ред.). Я не думаю, що страждаю манією переслідування, але я точно знаю, що цей указ (постанова) спрямований на те, щоб заблокувати мене та ще кількох інших (дипломатів)", – сказав колишній очільник МЗС.

Кулеба також розповів виданню, що для нього неможливість виїхати з України є серйозною перешкодою. З моменту залишення міністерства закордонних справ він викладає політичні науки в Парижі та США і постійно подорожує з конференціями.

"Моя зарплата залежить від закордону. І в цілому я схильний захищати наш уряд. Але в певних колах у владних структурах все ще панує стара радянська ментальність, згідно з якою, якщо ти виїжджаєш за кордон як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який змовився проти держави", – сказав він.

Однак у пресслужбі Кулеби hromadske повідомили, що інформація в медіа "подана некоректно". Там підтвердили, що 3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону на виїзд колишнім дипломатам із рангом надзвичайного і повноважного посла, але наголосили, що ексміністр виїхав у відрядження до оприлюднення постанови.

У пресслужбі розповіли, що через Польщу він поїхав на міжнародну конференцію World Knowledge Forum — 2025 в Сеулі. Там колишній очільник МЗС візьме участь у панельній дискусії на тему "Переозброєння Європи" та виступить на тему "Уроки війни в Україні".

Після цього він відвідає Польщу для участі в іншій конференції, а 20 вересня вже має повернутися до України — у той день він має виступити на публічному заході "Кураж" в Києві.

Нагадаємо: Згідно з постановою КМУ №1089 від 3 вересня, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану норма про право на перетин державного кордону не поширюється на осіб, які мають дипломатичний ранг надзвичайний і повноважний посол та припинили дипломатичну службу.

Це стосується лише тих дипломатів, які припинили службу, водночас чинні посли зберігають свої повноваження та можливості для здійснення міжнародних поїздок у рамках виконання службових обов’язків.

Що було раніше: У грудні 2024 року повідомлялось, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба став старшим науковим співробітником Центру науки та міжнародних відносин Белфера при школі Кеннеді у Гарварді.

Кулеба ДмитроВоєнний станКабінет міністрів
