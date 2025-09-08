На Сумщині під удар дрона РФ потрапили рятувальники, в Запорізькій області – жінка

Троє людей постраждали за день на Сумщині від російських атак, ще одна жінка загинула в Запорізькій області.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "62-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

Росіяни ударили FPV-дроном по Приморському. Жінка загинула на місці".

Деталі: На Сумщині у селі Миколаївської сільської громади внаслідок атаки ворожого БпЛА поранений 69-річний чоловік. Безпілотник влучив на територію домоволодіння.

У Білопільській громаді під удар ударного БпЛА потрапили рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків російської атаки.

Постраждали 33-річний та 28-річний ДСНСники. Їх госпіталізували, медики проводять обстеження та надають допомогу.