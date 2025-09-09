Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС

Ольга Глущенко Вівторок, 9 вересня 2025, 00:26
У МАГАТЕ заявили про серйозні ризики для безпеки на ЗАЕС
ЗАЕС, фото: Getty Images

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що 6 із 7 стовпів електропередач Запорізької атомної електростанції скомпрометовані, залишилася одна працездатна лінія поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки.

Джерело: Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні, цитують сайт МАГАТЕ, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гроссі: "Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки".

Реклама:

Деталі: За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному відключенні, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджуючого ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу".

Гроссі додав, що заходи ізоляції впускного каналу забезпечують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, наприклад, будівництво насосної станції.

Пряма мова Гроссі: "Постійна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику".

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.

ЗАЕСМАГАТЕокупаціяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
ЗАЕС
Наслідки руйнування Каховської греблі: вода у охолоджувачі на ЗАЕС впала на 3,2 метра
Путін заявив, що РФ готова співпрацювати з США та Україною в управлінні Запорізькою АЕС
Росіяни не пустили МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: