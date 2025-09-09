У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що 6 із 7 стовпів електропередач Запорізької атомної електростанції скомпрометовані, залишилася одна працездатна лінія поза майданчиком, що створює серйозні ризики для безпеки.

Джерело: Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні, цитують сайт МАГАТЕ, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гроссі: "Лише одна лінія електропередач поза майданчиком залишається працездатною, що створює серйозні ризики для безпеки".

Деталі: За його словами, всі шість реакторів перебувають у холодному відключенні, і жоден з них не може бути безпечно запущений за поточних умов: "Рівень охолоджуючого ставка знизився до 13,4 м, наближаючись до порогу 12,0 м, нижче якого системи охолодження виходять з ладу".

Гроссі додав, що заходи ізоляції впускного каналу забезпечують короткострокове полегшення, але потрібне довгострокове рішення, наприклад, будівництво насосної станції.

Пряма мова Гроссі: "Постійна військова діяльність, включаючи атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликає серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.