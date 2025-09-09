Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена

Вночі 9 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози ворожих безпілотників, у Запоріжжі внаслідок атаки виникла пожежа, поранена жінка.

Джерело: начальник ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: Після опів на першу ночі Повітряні сили інформували про БпЛА на півночі Запорізької області західним курсом.

Реклама:

Федоров о 00:48 повідомив про вибухи в Запорізькій області.

Згодом він додав, що росіяни атакували Запоріжжя БпЛА.

фото: ДСНС

фото: ЗОВА

За його попередніми даними, внаслідок ворожого удару горить приватний будинок.

614РЕКЛАМА:

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнала поранення 66-річна жінка.