Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена

Ольга Глущенко Вівторок, 9 вересня 2025, 02:14
Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
фото: ЗОВА

Вночі 9 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози ворожих безпілотників, у Запоріжжі внаслідок атаки виникла пожежа, поранена жінка.

Джерело: начальник ОВА Запорізької області Іван Федоров

Деталі: Після опів на першу ночі Повітряні сили інформували про БпЛА на півночі Запорізької області західним курсом.

Реклама:

Федоров о 00:48 повідомив про вибухи в Запорізькій області.

Згодом він додав, що росіяни атакували Запоріжжя БпЛА.

 
фото: ДСНС
 
фото: ЗОВА

За його попередніми даними, внаслідок ворожого удару горить приватний будинок.

614РЕКЛАМА:

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки зазнала поранення 66-річна жінка.

Запоріжжябезпілотникипожежаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
фото, відеоВбивство школярів на Вінниччині: поліція знайшла ніж, перевіряє версію конфлікту з учителем
Трамп відреагував на заліт дронів РФ у Польщу: "Почалось!"
Трамп хоче страти для вбивці 23-річної українки, а Маск пообіцяв мільйон доларів на мурали з нею
Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків – ОВА
Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
Росіяни атакували Запоріжжя і область: 7 поранених, є руйнування
Останні новини
01:28
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш
01:00
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
00:21
Чергова стрілянина у школі в США: троє учнів у критичному стані
23:59
Новини економіки: нові санкції України проти РФ, атаки на "Укрпошту" та енергооб’єкт
23:57
Білорусь передавала Польщі дані про рух безпілотників уночі, там назвали це "корисним"
23:56
боксБогачук – Адамс: усе про бій українця
23:50
Jaguar Land Rover повідомила про витік даних внаслідок кібератаки
23:49
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
23:45
Чи вартий уваги польський фільм "Люди" про війну в Україні: огляд
23:45
У Румунії взяли під варту ексзаступника глави розвідки Молдови, що шпигував для Мінська
Усі новини...
Реклама:
Реклама: