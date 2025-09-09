Усі розділи
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT

Вівторок, 9 вересня 2025, 01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
ілюстративне фото: Getty Images

За даними видання The Financial Times, США повідомили країни Європи про те, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану.

Джерело: FT з посиланням на джерела

Деталі: У публікації повідомляють, що минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані минулого року за адміністрації попереднього президента Джо Байдена, які мали на меті сформувати єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку зазначених країн.

Меморандуми були частиною ініціативи, очолюваної Глобальним центром взаємодії (GEC), агентством Державного департаменту, яке боролося з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США і терористичними угрупованнями.

Джеймс Рубін, який до грудня очолював центр, назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

Пряма мова Рубіна: "Інформаційна війна є реалією нашого часу, а штучний інтелект тільки збільшить ризики, пов'язані з нею".

Деталі:За оцінками Рубіна, протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки підписали угоди з США. Вони стали частиною програми адміністрації Байдена з протидії маніпуляціям іноземних держав, яка мала на меті сформувати спільне розуміння загрози та співпрацювати з країнами-партнерами над спільною відповіддю.

