У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених

Десять людей загинули і щонайменше 61 отримали поранення в центральній частині Мексики внаслідок зіткнення вантажного потяга з двоповерховим пасажирським автобусом.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами місцевої влади, зіткнення сталося в промисловій зоні на шосе між Атлакомулько, містом, розташованим приблизно за 115 км на північний захід від столиці Мехіко, і Мараватіо, в сусідньому штаті Мічоакан.

Генеральна прокуратура штату Мехіко повідомила, що загинули семеро жінок і троє чоловіків. Деякі з поранених перебували у важкому стані, а інші були швидко виписані з лікарні, додала прокуратура, не називаючи конкретних цифр.

Передісторія: