У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
Вівторок, 9 вересня 2025, 04:12
Десять людей загинули і щонайменше 61 отримали поранення в центральній частині Мексики внаслідок зіткнення вантажного потяга з двоповерховим пасажирським автобусом.
Джерело: Reuters
Деталі: За словами місцевої влади, зіткнення сталося в промисловій зоні на шосе між Атлакомулько, містом, розташованим приблизно за 115 км на північний захід від столиці Мехіко, і Мараватіо, в сусідньому штаті Мічоакан.
Генеральна прокуратура штату Мехіко повідомила, що загинули семеро жінок і троє чоловіків. Деякі з поранених перебували у важкому стані, а інші були швидко виписані з лікарні, додала прокуратура, не називаючи конкретних цифр.
Передісторія:
- Смертельні автобусні аварії є частим явищем у Латинській Америці. Останній звіт мексиканського уряду про ДТП на федеральних автомагістралях показав, що у 2023 році сталося 12 099 аварій, які спричинили збитки на суму понад 100 мільйонів доларів, 6400 травм і майже 1900 смертей.
- У лютому понад 40 людей загинули на півдні Мексики, коли автобус, що прямував до Табаско з туристичного міста Канкун, зіткнувся з вантажівкою-причепом і загорівся.