Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра

Ольга Глущенко Вівторок, 9 вересня 2025, 05:12
На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра
фото: AFP

На парламентських виборах у Норвегії перемагає Лейбористська партія, забезпечуючи собі ще чотири роки у владі.

Джерело: NRK, The Guardian

Деталі: Незабаром після закриття дільниць прогнозувалося, що лівоцентристи отримають 89 місць, а правоцентристи – 80. Для більшості потрібно мінімум 85 місць.

Реклама:

Вже за дві години після закриття дільниць і за підрахунком 99% голосів, результат залишився незмінним.

Лейбористська партія на чолі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре явно стала найбільшою партією, але також спостерігався значний сплеск підтримки правої Прогресивної партії, яка, за прогнозами, за останні чотири роки подвоїла свою чисельність.

Тим часом Консервативна партія зазнала найгіршого результату на виборах за останні 20 років.

614РЕКЛАМА:

Стьоре привітав результати, применшивши значення будь-якого зсуву вправо.

"Це сигнал для зовнішнього світу, що соціал-демократія може перемогти навіть попри хвилю правих настроїв", – сказав він радісній юрбі прихильників Лейбористської партії, які скандували: "ще чотири роки".

Вибори були надзвичайно напруженими, в них переважали теми вартості життя, податків на багатство, інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та відносин з Дональдом Трампом (президентом США – ред.).

Також тривали дискусії щодо того, чи стане лідерка партії Сільві Лістауг прем'єр-міністром у разі перемоги правих.

Однак результати свідчать про те, що 65-річний Стьоре, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2021 року, ймовірно, залишиться на цій посаді, а колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який, як вважається, значно підтримав Лейбористську партію в останні місяці, може стати міністром фінансів.

У достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 мільйона осіб. На момент закриття дільниць, за повідомленнями, більшість дострокових голосів вже було підрахована.

Незважаючи на зростання підтримки Прогресивної партії, перемога лівоцентристів залишає Норвегію винятком серед її північних сусідів, Швеції та Фінляндії, які очолюють праві уряди.

Нагадаємо: Парламентські вибори в Норвегії були викликані виходом з коаліції на початку 2025 року Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС.

Детально у статті: Пропагандисти Путіна серед друзів України: що чекати від виборів у Норвегії

Норвегіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Норвегія
Новий посол Норвегії починає роботу в Україні
Норвегія у 2026 році планує виділити $8,5 млрд на підтримку України
Прем’єр-міністр Норвегії прибув до Києва
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: