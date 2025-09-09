На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра

На парламентських виборах у Норвегії перемагає Лейбористська партія, забезпечуючи собі ще чотири роки у владі.

Джерело: NRK, The Guardian

Деталі: Незабаром після закриття дільниць прогнозувалося, що лівоцентристи отримають 89 місць, а правоцентристи – 80. Для більшості потрібно мінімум 85 місць.

Реклама:

Вже за дві години після закриття дільниць і за підрахунком 99% голосів, результат залишився незмінним.

Лейбористська партія на чолі з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре явно стала найбільшою партією, але також спостерігався значний сплеск підтримки правої Прогресивної партії, яка, за прогнозами, за останні чотири роки подвоїла свою чисельність.

Тим часом Консервативна партія зазнала найгіршого результату на виборах за останні 20 років.

614РЕКЛАМА:

Стьоре привітав результати, применшивши значення будь-якого зсуву вправо.

"Це сигнал для зовнішнього світу, що соціал-демократія може перемогти навіть попри хвилю правих настроїв", – сказав він радісній юрбі прихильників Лейбористської партії, які скандували: "ще чотири роки".

Вибори були надзвичайно напруженими, в них переважали теми вартості життя, податків на багатство, інвестицій нафтового фонду в Ізраїль та відносин з Дональдом Трампом (президентом США – ред.).

Також тривали дискусії щодо того, чи стане лідерка партії Сільві Лістауг прем'єр-міністром у разі перемоги правих.

Однак результати свідчать про те, що 65-річний Стьоре, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2021 року, ймовірно, залишиться на цій посаді, а колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який, як вважається, значно підтримав Лейбористську партію в останні місяці, може стати міністром фінансів.

У достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 мільйона осіб. На момент закриття дільниць, за повідомленнями, більшість дострокових голосів вже було підрахована.

Незважаючи на зростання підтримки Прогресивної партії, перемога лівоцентристів залишає Норвегію винятком серед її північних сусідів, Швеції та Фінляндії, які очолюють праві уряди.

Нагадаємо: Парламентські вибори в Норвегії були викликані виходом з коаліції на початку 2025 року Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС.

Детально у статті: Пропагандисти Путіна серед друзів України: що чекати від виборів у Норвегії