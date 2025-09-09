ЗСУ знешкодили ще 950 російських окупантів
Вівторок, 9 вересня 2025, 07:30
Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 950 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб,
- танків – 11 169 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 261 (+3) од,
- артилерійських систем – 32 577 (+32) од,
- РСЗВ – 1 482 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72) од,
- спеціальної техніки – 3 963 (+2) од.
Дані уточнюються.