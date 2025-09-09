ЗСУ знешкодили ще 950 російських окупантів

Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 950 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб,

танків – 11 169 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 261 (+3) од,

артилерійських систем – 32 577 (+32) од,

РСЗВ – 1 482 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72) од,

спеціальної техніки – 3 963 (+2) од.

Дані уточнюються.