ЗСУ знешкодили ще 950 російських окупантів

Ірина БалачукВівторок, 9 вересня 2025, 07:30
ЗСУ знешкодили ще 950 російських окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у своїй загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 950 загарбників та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб,
  • танків – 11 169 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 261 (+3) од,
  • артилерійських систем – 32 577 (+32) од,
  • РСЗВ – 1 482 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57 504 (+226) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 207 (+72) од,
  • спеціальної техніки – 3 963 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
