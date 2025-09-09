Усі розділи
Сили оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках відбили понад сотню атак за добу

Ірина БалачукВівторок, 9 вересня 2025, 08:18
Сили оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках відбили понад сотню атак за добу
Інфографіка з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 195 бойових зіткнень, найважчою ситуація залишається на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ в Facebook

Дослівно ГШ: "Вчора (8 вересня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував 5 ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5 516 дронів-камікадзе та здійснено 4 989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень.  

На Південно-Слобожанському напрямку було 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 9 атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 5 пунктів управління та одну артилерійську систему окупантів.

Генштабросійсько-українська війна
