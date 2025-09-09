Сили оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках відбили понад сотню атак за добу
За минулу добу на фронті відбулося 195 бойових зіткнень, найважчою ситуація залишається на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ в Facebook
Дослівно ГШ: "Вчора (8 вересня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував 5 ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5 516 дронів-камікадзе та здійснено 4 989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню".
Деталі: На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку було 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.
На Куп’янському напрямку окупанти атакували 9 разів. Сили оборони відбили штурмові дії в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.
На Сіверському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.
Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.
На Торецькому напрямку загарбники здійснили 9 атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки загарбників у бік Антонівського мосту.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 5 пунктів управління та одну артилерійську систему окупантів.