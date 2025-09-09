Усі розділи
У Бєлгородській області РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза

Ірина БалачукВівторок, 9 вересня 2025, 09:33
У Бєлгородській області РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза
Фото ілюстративне з Telegram МНС РФ

У селищі Прохоровка Бєлгородської області Росії вирувала пожежа на нафтобазі, перед цим губернатор повідомив про атаку БпЛА.

Джерело: губернатор регіону В'ячеслав Гладков, російське Міноборони в Telegram

Пряма мова чиновника: "Пожежа на нафтобазі в селищі Прохоровка повністю ліквідована. Постраждалих немає. В результаті атаки є пошкодження резервуарів".

Деталі: Гладков не пов'язав пожежу з атакою і нічого не написав про масштаб пошкоджень.

Однак зазначив, що для боротьби з вогнем, крім техніки МНС, залучали пожежні потяги.

Російське Міноборони повідомило, що засоби ППО нібито перехопили і знищили 31 український БпЛА над кількома регіонами РФ. 7 дронів нібито збили над Білгородською областю, 3 – над Курською, 2 – над Краснодарським краєм, по 1 – над Тамбовською і Воронезькою областями. Крім того, 15 БпЛА нібито знищили над акваторією Чорного моря і 2 – над тимчасово окупованим Кримом.

