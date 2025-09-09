FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США

Financial Times пише, що Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони після того, як Пентагон переглянув програму військової допомоги, що призвело до сповільнення поставок у той час, коли РФ посилює повітряні атаки.

Джерело: FT з посиланням на західних і українських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Тиск на постачання посилився після кількох місяців нерегулярних і менших, ніж очікувалося, поставок з моменту прийняття директиви Пентагону в червні.

Посадовці та аналітики попереджають, що якщо Москва продовжить ескалацію або просто збереже більш високі темпи ракетних і безпілотних атак, українські підрозділи протиповітряної оборони зіткнуться з дефіцитом.

"Це питання часу, коли закінчаться боєприпаси", – сказала людина, знайома з американськими поставками засобів протиповітряної оборони в Україну.

Уповільнення темпів поставок викликає особливе занепокоєння, оскільки інші ракети, що закуповуються безпосередньо у виробників в рамках окремої програми "Ініціатива сприяння безпеці України", виробляються партіями, через що виникають проміжки між поставками.

Країни ЄС також нещодавно погодилися надіслати системи протиповітряної оборони і боєприпаси зі своїх запасів і закупити інші у США, щоб вони могли постачати їх Україні, але ці поставки почали надходити лише частково.

Уповільнення темпів поставок озброєнь з боку США відбулося після того, як на початку червня Елбрідж Колбі, головний політик Пентагону, написав доповідну записку для міністра оборони Піта Гегсета. Колбі, який заявив, що хоче переорієнтувати американську армію на протидію зростаючій загрозі з боку Китаю, стверджував у доповідній записці, що запити України на американську зброю можуть призвести до подальшого виснаження вже виснажених запасів Пентагону.

Представник Білого дому заявив: "Повідомлення про те, що ми "позбавляємо Київ життєво важливих засобів протиповітряної оборони", явно неправдиві, і Міноборони працює дуже цілеспрямовано, щоб підтримати вимоги України, в тому числі щодо протиповітряної оборони".

Посадовець додав, що президент Дональд Трамп хоче "зупинити вбивства" і доручив США "продавати зброю союзникам по НАТО, які можуть замінити те, що європейські країни відправляють в Україну".

"Однак європейські країни також повинні активізуватися, в тому числі припинити закупівлі російської нафти і чинити економічний тиск на країни, які фінансують війну", – додав він.

Після перевірки готовності 10 важливих систем Пентагон спочатку призупинив, а потім уповільнив поставки в Україну перехоплювачів Pac-3 для систем ППО Patriot; десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger; високоточних артилерійських снарядів; понад 100 ракет Hellfire і Aim, що запускаються українськими зенітно-ракетними комплексами Nasams і винищувачами F-16, заявили американські та українські високопосадовці.

За словами українських офіційних осіб, протягом літа українські війська витратили значну кількість боєприпасів, намагаючись захиститися від інтенсивних повітряних атак на військову і цивільну інфраструктуру. Оскільки Росія збільшує кількість повітряних ударів по енергетичних об'єктах напередодні опалювального сезону, намагаючись послабити Україну і використати свою перевагу на полі бою, Київ очікує більших оборонних викликів.

Кожен потужний російський обстріл змушує Україну відстрілюватися цінними перехоплювачами та іншими засобами ураження швидше, ніж може прибути американська заміна.

Передісторія: