"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
Вівторок, 9 вересня 2025, 10:30
Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 9 вересня, пройде в онлайн-режимі: особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, німецький міністр оборони Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії
Деталі: "Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністр Джон Гілі, міністр Борис Пісторіус, міністр Денис Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте будуть присутні особисто", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".
За його словами, початок засідання "Рамштайну" у Лондоні запланований на 17:15 вівторка за київським часом.
Передісторія:
- Генсек НАТО Марк Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Британії, де у тому числі візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".
- Нагадаємо, що попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, також відбулось в онлайн-форматі.
- Після зміни влади у США лідерство у "Рамштайні" перебрали на себе Британія та Німеччина.