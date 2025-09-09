Усі розділи
"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоВівторок, 9 вересня 2025, 10:30
Рамштайн у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
Пісторіус, Умєров та Гілі. фото Getty Images

Засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 9 вересня, пройде в онлайн-режимі: особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, німецький міністр оборони Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

Деталі: "Засідання відбудеться у віртуальному форматі. Міністр Джон Гілі, міністр Борис Пісторіус, міністр Денис Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте будуть присутні особисто", – розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, початок засідання "Рамштайну" у Лондоні запланований на 17:15 вівторка за київським часом.

Передісторія:

  • Генсек НАТО Марк Рютте 9 вересня перебуватиме з візитом у Британії, де у тому числі візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України, відомої також як формат "Рамштайн".
  • Нагадаємо, що попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, також відбулось в онлайн-форматі.
  • Після зміни влади у США лідерство у "Рамштайні" перебрали на себе Британія та Німеччина.

Рамштайндопомога Українівійна
