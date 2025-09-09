У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України

У Нідерландах міста заявляють, що вже не мають ресурсів для прийому додаткових українців, які хочуть оформити в країні тимчасовий захист.

Джерело: NOS, "Європейська правда"

Деталі: В Асоціації муніципалітетів Нідерландів VNG заявили про "критичну ситуацію" з ресурсами для прийому нових біженців, зокрема українців, та закликали уряд відреагувати.

За їхньою статистикою, до країни щотижня прибуває приблизно 300 нових громадян України, а майже усі доступні варіанти для їхнього розселення вже зайняті. Як зазначають, це переважно жінки з дітьми, але бувають і чоловіки, які "знають, що тут є робота".

В Утрехті кажуть, що нещодавно вперше змушені були відмовити у реєстрації українцям. Також там заявляють, що через нестачу фінансування ймовірно змушені будуть закривати існуючі центри розміщення.

Центри для розміщення, де селять українців, часто не є муніципальною власністю – за них платять оренду. Розширювати мережу також непросто через те, що перед переобладнанням під центри колишніх офісних приміщень часто хочуть фінансових гарантій.

У місті Дордрехт, передмісті Роттердаму, кажуть, що регулярно змушені відмовляти у прийомі новим людям, а також не знають, що робити з половиною вже поселених українців – у лютому орендний контракт завершується і будівля змінить цільове призначення, а нового варіанту поки не знайшли.

Водночас юридично муніципалітетам не дозволено відмовляти у поселенні людям, які до них звертаються. У Гронінгені вже є прецедент, коли українські громадяни оскаржили відмову у суді і виграли, місто подало апеляцію.

Муніципалітети хочуть від уряду "довгострокового плану і додаткового фінансування".

У Міністерстві з питань міграції і притулку визнають проблему і зазначили, що думають над варіантами рішення. У майбутньому допускають варіант співоплати за житло, якщо прибулі українці мають дохід.

Нідерланди – на четвертому місці у ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення, після Чехії, Польщі та Німеччини.

