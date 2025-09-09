Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 9 вересня 2025, 11:00
У Нідерландах нарікають, що міста вже не мають місця для нових біженців з України
фото: Getty Images

У Нідерландах міста заявляють, що вже не мають ресурсів для прийому додаткових українців, які хочуть оформити в країні тимчасовий захист.

Джерело: NOS, "Європейська правда"

Деталі: В Асоціації муніципалітетів Нідерландів VNG заявили про "критичну ситуацію" з ресурсами для прийому нових біженців, зокрема українців, та закликали уряд відреагувати. 

Реклама:

За їхньою статистикою, до країни щотижня прибуває приблизно 300 нових громадян України, а майже усі доступні варіанти для їхнього розселення вже зайняті. Як зазначають, це переважно жінки з дітьми, але бувають і чоловіки, які "знають, що тут є робота". 

В Утрехті кажуть, що нещодавно вперше змушені були відмовити у реєстрації українцям. Також там заявляють, що через нестачу фінансування ймовірно змушені будуть закривати існуючі центри розміщення.

Центри для розміщення, де селять українців, часто не є муніципальною власністю – за них платять оренду. Розширювати мережу також непросто через те, що перед переобладнанням під центри колишніх офісних приміщень часто хочуть фінансових гарантій. 

614РЕКЛАМА:

У місті Дордрехт, передмісті Роттердаму, кажуть, що регулярно змушені відмовляти у прийомі новим людям, а також не знають, що робити з половиною вже поселених українців –  у лютому орендний контракт завершується і будівля змінить цільове призначення, а нового варіанту поки не знайшли.

Водночас юридично муніципалітетам не дозволено відмовляти у поселенні людям, які до них звертаються. У Гронінгені вже є прецедент, коли українські громадяни оскаржили відмову у суді і виграли, місто подало апеляцію. 

Муніципалітети хочуть від уряду "довгострокового плану і додаткового фінансування".

У Міністерстві з питань міграції і притулку визнають проблему і зазначили, що думають над варіантами рішення. У майбутньому допускають варіант співоплати за житло, якщо прибулі українці мають дохід. 

Нідерланди – на четвертому місці у ЄС за кількістю прийнятих українців на душу населення, після Чехії, Польщі та Німеччини. 

Нагадаємо, уряд Польщі підготував новий проєкт про допомогу українцям після вето президента Навроцького.

Лідер чеських популістів хоче переглянути дозвіл на проживання усіх українців.

НідерландибіженціУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео Спецпризначенці уразили корабель окупантів під Новоросійськом – ГУР
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
Усі новини...
Нідерланди
Піастрі отримав подарунок долі, ще один складний день для Ferrari: підсумки етапу Формули-1 в Нідерландах
Ферстаппен приймає в гостях: легендарна траса Зандворт, де відбудеться Гран-прі Нідерландів
Боліди менші, двигуни гібридніші: що готує новий регламент Формули-1
Останні новини
10:53
В Україні стало простіше отримати право керувати вантажівкою з причепом
10:48
Українська система детекції навчилася перехоплювати відео з ворожих БПЛА
10:45
В Україні запустили систему накопичення енергії на 200 МВт
10:41
мапаПольща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю
10:41
Петиція про надання звання Героя України Парубію зібрала 25 тисяч підписів: її розгляне президент
10:22
Українці почали частіше купувати гібридні авто: які моделі в пріоритеті
10:20
Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу
10:19
Новозеландський батько-втікач: поліція показала фото лігв, в яких він переховувався з дітьми майже 4 роки
10:16
Посадовець Міноборони за $10 000 обіцяв чоловікам бронювання на критично-важливе підприємство
10:13
Європейські посли поговорять про оборону ЄС за сніданком з Рютте
Усі новини...
Реклама:
Реклама: