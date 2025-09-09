Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російській Пензі пролунали вибухи на нафтопроводі і газогоні – джерело

Валентина РоманенкоВівторок, 9 вересня 2025, 11:06
У російській Пензі пролунали вибухи на нафтопроводі і газогоні – джерело
Ілюстративне фото Pixabay

Внаслідок серії вибухів у місті Пенза Російської Федерації 8 вересня пошкоджено систему магістрального нафтопроводу та регіонального газогону.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Головному управлінні розвідки Міноборони

Деталі: За словами джерела УП, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі Пензи пролунали близько 4 години ранку, в результаті чого дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Реклама:

Крім того, за словами співрозмовника УП, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

 

Наголошується, що обидва уражені мережі забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній російській агресії проти України.

614РЕКЛАМА:

* В новині уточнено уражені об'єкти ворога.

РосіявійнадиверсантиГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Польща фіксує зростання притоку чоловіків з України віком від 18 до 22 років
У Вінниці суд відправив під варту 23-річного вчителя, якого підозрюють у вбивстві двох учнів
На Запорізькому напрямку загинув льотчик Олександр Боровик
Круїзний катер, квартири в Києві: САП просить конфіскувати активи ексголови Дарницької РДА
Келлог знову прибув до Києва
Усі новини...
Росія
Росіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: більше 20 загиблих
У Бєлгородській області РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза
ЗСУ знешкодили ще 950 російських окупантів
Останні новини
19:52
МЗС Чехії викликало російського посла через дронову "провокацію" Кремля у Польщі
19:52
На Дніпропетровщині дворічний хлопчик вистрелив собі в голову: за справу взялася поліція
19:51
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
19:35
На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин
19:27
У Польщі після атаки дронів РФ вказали Трампу, що Путін насміхається з нього
19:24
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
19:18
Кожен третій підліток в Україні відчуває тривогу чи страх під час навчання – опитування
19:13
"Укрзалізниця" проситиме уряд дозволити підвищити тариф на перевезення зерна
18:58
Німеччина збирається посилити присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі
18:58
Копали окопи і ставили розтяжки: історія дівчини з Херсонщини, яка була у військовому таборі в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: