У російській Пензі пролунали вибухи на нафтопроводі і газогоні – джерело

Внаслідок серії вибухів у місті Пенза Російської Федерації 8 вересня пошкоджено систему магістрального нафтопроводу та регіонального газогону.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Головному управлінні розвідки Міноборони

Деталі: За словами джерела УП, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожньому районі Пензи пролунали близько 4 години ранку, в результаті чого дві труби магістрального нафтопроводу з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування.

Крім того, за словами співрозмовника УП, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Окупанти закликали місцевих мешканців зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

Наголошується, що обидва уражені мережі забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що задіяні у повномасштабній російській агресії проти України.

* В новині уточнено уражені об'єкти ворога.