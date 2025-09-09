Усі розділи
Росіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: загинули 24 людини

Валентина Романенко, Станіслав ПогоріловВівторок, 9 вересня 2025, 12:29
Росіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: загинули 24 людини
місце удару авіабомби в Яровій. фото "Укрпошти"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених людей. 

Джерело: глава держави в соцмережах, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, керівник Укрпошти Ігор Смілянський у Facebook, очільник МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть".

Деталі: За даними Донецької ОВА, станом на 12:30, щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено в Яровій.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив також, що поранено їхню співробітницю. За його словами, погоджено процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

 

Пряма мова Смілянського: "Начальниця нашого відділення Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні.

Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати".

Оновлено. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару росіян по Яровій наразі відомо про 23 загиблих, ще 18 людей були поранені.

За його словами, розпочинається процес ідентифікації з використанням мобільної ДНК-лабораторії ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних.

Правоохоронці та рятувальники допомагають транспортувати поранених із мобільних стабпунктів до лікарень.

Він також зазначив, що після удару поліція отримала звернення щодо евакуації мешканців Ярової. "Білі янголи" вже вивезли 8 людей, серед них і 7-річна дівчинка. Загалом 9 вересня з цього району евакуйовано 22 людини.

За даними ДСНС, вже відомо про 24 загиблих і 19 поранених. На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Довідково:  Ярова знаходиться за 7-8 км від лінії бойового зіткнення.

воєнні злочиниРосіявійнаДонецька область
