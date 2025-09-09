Глава Rheinmetall: Україна до кінця року почне отримувати антидронові системи Skyranger

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року. Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад танки Leopard.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Паппергера ZDF

Деталі: Паппергер повідомив, що вже до кінця цього року Україна почне отримувати мобільні системи захисту від безпілотників Skyranger. Він анонсував підписання відповідного контракту на сотні мільйонів євро цієї середи, 10 вересня, на ярмарку ОПК у Лондоні.

Реклама:

Пряма мова: "Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені".

Що було раніше:

Rheinmetall відкрив поблизу Ганновера найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів.

Повідомляли також, що Rheinmetall побудує у Болгарії два заводи для виробництва пороху, артилерійських снарядів та безпілотників.

Читайте також Переозброєння разом з Європою: як Україна залучає західні інвестиції в "оборонку"