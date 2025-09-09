Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Rheinmetall: Україна до кінця року почне отримувати антидронові системи Skyranger

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 9 вересня 2025, 13:49
Глава Rheinmetall: Україна до кінця року почне отримувати антидронові системи Skyranger
Мобільна антидронова система Skyranger, фото: wikipedia

Керівник Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що німецький збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року. Системи Skyranger можна встановлювати на різні шасі, наприклад танки Leopard.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Паппергера ZDF

Деталі: Паппергер повідомив, що вже до кінця цього року Україна почне отримувати мобільні системи захисту від безпілотників Skyranger. Він анонсував підписання відповідного контракту на сотні мільйонів євро цієї середи, 10 вересня, на ярмарку ОПК у Лондоні.

Реклама:

Пряма мова: "Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені".

Що було раніше:

Читайте також Переозброєння разом з Європою: як Україна залучає західні інвестиції в "оборонку"

допомога УкраїнізброябезпілотникиНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео Спецпризначенці уразили корабель окупантів під Новоросійськом – ГУР
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
Усі новини...
допомога Україні
"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США
Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території
Останні новини
10:41
Петиція про надання звання Героя України Парубію зібрала 25 тисяч підписів: її розгляне президент
10:22
Українці почали частіше купувати гібридні авто: які моделі в пріоритеті
10:20
Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу
10:19
Новозеландський батько-втікач: поліція показала фото лігв, в яких він переховувався з дітьми майже 4 роки
10:16
Посадовець Міноборони за $10 000 обіцяв чоловікам бронювання на критично-важливе підприємство
10:13
Європейські посли поговорять про оборону ЄС за сніданком з Рютте
09:56
Марсохід Perseverance знайшов на Марсі можливі сліди давнього життя
09:54
футбол"Реал" вирішив проігнорувати церемонію вручення Золотого м'яча другий рік поспіль
09:50
Сирський: РФ копіює українські дрони-перехоплювачі і нарощує дальність БпЛА
09:45
Індія вимагає від Росії величезних знижок на нафту через нові ризики - ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: