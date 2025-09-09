Усі розділи
РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії та авіабомбами: п’ятеро поранених, палають будинки

Анастасія ПроцВівторок, 9 вересня 2025, 16:45
ФОТО: СЕРГІЙ ГОРБУНОВ

Російські війська 9 вересня атакували Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, FPV-дрона та авіабомбами. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, зазначається, що потерпілі можуть бути під завалами.

Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов

Пряма мова: "Окупанти здійснили чергові обстріли по місту Костянтинівці, внаслідок чого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали мирні мешканці. Ворожий вогонь вівся зі ствольної артилерії, FPV-дрона та авіабомбами ФАБ-500".

фото: Сергій Горбунов

Деталі: За словами Горбунова, окупанти здійснили чотири артилерійські влучання по місту. Одна людина дістала поранення й самостійно звернулася до лікарів у Дружківці.

Снаряди зруйнували дев’ять об’єктів, серед них – вісім приватних та один багатоквартирний будинок.

фото: Сергій Горбунов

Також російський FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, але люди не постраждали. За словами посадовця, внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо цивільних, які, ймовірно, залишаються під завалами.

Пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянку.

 
фото: Сергій Горбунов

"Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, – не зволікайте!" – написав Горбунов.

