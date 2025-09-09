РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії та авіабомбами: п’ятеро поранених, палають будинки
Російські війська 9 вересня атакували Костянтинівку на Донеччині зі ствольної артилерії, FPV-дрона та авіабомбами. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, зазначається, що потерпілі можуть бути під завалами.
Джерело: начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов
Пряма мова: "Окупанти здійснили чергові обстріли по місту Костянтинівці, внаслідок чого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали мирні мешканці. Ворожий вогонь вівся зі ствольної артилерії, FPV-дрона та авіабомбами ФАБ-500".
Деталі: За словами Горбунова, окупанти здійснили чотири артилерійські влучання по місту. Одна людина дістала поранення й самостійно звернулася до лікарів у Дружківці.
Снаряди зруйнували дев’ять об’єктів, серед них – вісім приватних та один багатоквартирний будинок.
Також російський FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, але люди не постраждали. За словами посадовця, внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо цивільних, які, ймовірно, залишаються під завалами.
Пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянку.
"Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах і потребує евакуації, – не зволікайте!" – написав Горбунов.