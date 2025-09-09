Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль вдарив по керівництву ХАМАС у Катарі

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 вересня 2025, 17:29
Ізраїль вдарив по керівництву ХАМАС у Катарі
Удар Ізраїлю по столиці Катару, фото з соцмереж

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даним джерел CNN, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

Джерело: CNN, BBC, Israel Defense Forces у Telegram

Деталі: В армії оборони Ізраїлю підтвердили удар "по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС". Там зазначили, що потягом багатьох років ці члени керівництва ХАМАС керували операціями організації, несуть відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня та організовували і керували війною проти Держави Ізраїль.

Реклама:

"Перед ударом були вжиті заходи для зменшення шкоди цивільному населенню, включаючи використання точних боєприпасів та додаткової розвідки", - говориться у повідомленні.

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі назвав удар "боягузливим" та "злочинним нападом", що є "відвертим порушенням міжнародного права та норм".

"Рішуче засуджуючи цей напад, Держава Катар наголошує, що не потерпить такої безрозсудної та безвідповідальної поведінки Ізраїлю", – заявив Аль-Ансарі в ефірі X.

614РЕКЛАМА:

Високопоставлений чиновник ХАМАС підтвердив CNN, що переговірники угруповання стали мішенню в Досі, де проходили консультації щодо пропозиції США про припинення вогню і звільнення заручників.

За інформацією ізраїльського 12-го каналу, Трамп дав "зелене світло" на проведення операції.

ІзраїльХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео Спецпризначенці уразили корабель окупантів під Новоросійськом – ГУР
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа
У Єрусалимі сталася стрілянина: шестеро загиблих, нападників ліквідували
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Останні новини
11:03
Президент Фінляндії прибув до України
11:02
По всій Україні лунає тривога: злетів МіГ  
10:56
Ферстаппен та Гамільтон виявили інтерес до придбання команди MotoGP
10:53
В Україні стало простіше отримати право керувати вантажівкою з причепом
10:48
Українська система детекції навчилася перехоплювати відео з ворожих БПЛА
10:45
В Україні запустили систему накопичення енергії на 200 МВт
10:41
мапаПольща обмежила авіарух біля кордонів з Україною і Білоруссю
10:41
Петиція про надання звання Героя України Парубію зібрала 25 тисяч підписів: її розгляне президент
10:22
Українці почали частіше купувати гібридні авто: які моделі в пріоритеті
10:20
Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: