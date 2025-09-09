Ізраїль вдарив по керівництву ХАМАС у Катарі

Удар Ізраїлю по столиці Катару, фото з соцмереж

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даним джерел CNN, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

Джерело: CNN, BBC, Israel Defense Forces у Telegram

Деталі: В армії оборони Ізраїлю підтвердили удар "по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС". Там зазначили, що потягом багатьох років ці члени керівництва ХАМАС керували операціями організації, несуть відповідальність за жорстоку різанину 7 жовтня та організовували і керували війною проти Держави Ізраїль.

"Перед ударом були вжиті заходи для зменшення шкоди цивільному населенню, включаючи використання точних боєприпасів та додаткової розвідки", - говориться у повідомленні.

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі назвав удар "боягузливим" та "злочинним нападом", що є "відвертим порушенням міжнародного права та норм".

"Рішуче засуджуючи цей напад, Держава Катар наголошує, що не потерпить такої безрозсудної та безвідповідальної поведінки Ізраїлю", – заявив Аль-Ансарі в ефірі X.

Високопоставлений чиновник ХАМАС підтвердив CNN, що переговірники угруповання стали мішенню в Досі, де проходили консультації щодо пропозиції США про припинення вогню і звільнення заручників.

За інформацією ізраїльського 12-го каналу, Трамп дав "зелене світло" на проведення операції.