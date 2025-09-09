Пісторіус: Німеччина вже передала Україні перші пускові установки з двох систем Patriot
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передає Україні дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставили.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Пісторіуса на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні
Деталі: Пісторіус заявив, що окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів Україні, "Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України".
"Перші пускові установки вже передані Україні", – наголосив очільник Міноборони Німеччини.
Також він подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".
"Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot", – додав він.
Нагадаємо:
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.
- "Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив тоді прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
- На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.
- Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.