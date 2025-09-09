Пісторіус: Німеччина вже передала Україні перші пускові установки з двох систем Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передає Україні дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Пісторіуса на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні

Деталі: Пісторіус заявив, що окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів Україні, "Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України".

"Перші пускові установки вже передані Україні", – наголосив очільник Міноборони Німеччини.

Також він подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".

"Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot", – додав він.

