Пісторіус: Німеччина вже передала Україні перші пускові установки з двох систем Patriot

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 9 вересня 2025, 18:04
Пісторіус: Німеччина вже передала Україні перші пускові установки з двох систем Patriot
Борис Пісторіус. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін передає Україні дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставили.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Пісторіуса на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні

Деталі: Пісторіус заявив, що окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів Україні, "Німеччина знаходиться в процесі постачання двох повних систем Patriot до України". 

"Перші пускові установки вже передані Україні", – наголосив очільник Міноборони Німеччини.

Також він подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot". 

"Разом з нашими американськими союзниками ми робимо можливою швидку заміну систем Patriot", – додав він.

Нагадаємо:

  • 24 серпня стало відомо, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України. 
  • "Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив тоді прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
  • На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.
  • Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.

НімеччинаPatriot
Глава Rheinmetall: Україна до кінця року почне отримувати антидронові системи Skyranger
РФ вдарила по Костянтинівці з артилерії та авіабомбами: п’ятеро поранених, палають будинки
Росіяни скинули авіабомбу на мешканців Донеччини у черзі за пенсією: загинули 24 людини
