Міністр оборони Німеччини анонсував програму на 300 млн євро для закупівлі українських дронів

Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін спільно з українськими виробниками розпочинає проєкт із закупівлі далекобійних дронів вартістю 300 мільйонів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Пісторіуса на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні

Деталі: Пісторіус заявив, що Німеччина розширює спроможності України послаблювати військову машину Росії в тилу, забезпечуючи ефективну оборону.

Він анонсував нову ініціативу "глибоких ударів", яка "посилить підтримку закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України".

"У рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 млн євро. Ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних дронів різних типів українського виробництва. Вони гнучкі та містять опції для збільшення кількості. Ми надаємо всім нашим партнерам можливість долучитися", – пояснив він.

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що його країна підтримує Україну в її боротьбі проти агресії Росії та допомагає їй здобути позицію сили.

