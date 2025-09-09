Опитування: невелика більшість європейців хоче відставки фон дер Ляєн після угоди з США

За даними опитування Eurobazooka, понад половина громадян ЄС вважають, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повинна піти з посади через торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: На запитання про майбутнє фон дер Ляєн, 39% респондентів відповіли, що "дуже схвалюють" її відставку, 21% – "дещо схвалюють", і лише 8% – "дуже проти".

Реклама:

Більшість критики пов’язана з торговельною угодою між ЄС і США, укладеною цього літа після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести 30-відсоткові мита на європейський експорт у разі відсутності домовленості.

Згідно з опитуванням, 52% респондентів заявили, що відчувають себе "приниженими" цією угодою, особливо у Франції (65%) та Іспанії (56%).

Три чверті опитаних вважають, що фон дер Ляєн не змогла захистити європейські інтереси, а лише 19% оцінили її діяльність позитивно. 77% респондентів вважають, що угода переважно вигідна економіці США, а 42% прогнозують, що найбільше постраждають європейські компанії.

614РЕКЛАМА:

Опитування Eurobazooka було проведено компанією Cluster17 наприкінці серпня – на початку вересня у Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. У кожній країні участь у дослідженні взяли близько 1000 осіб.

Нагадаємо: