Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Вівторок, 9 вересня 2025, 20:07
Відбулось 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Джерело: міністр оборони України Денис Шмигаль
Деталі: Шмигаль зазначив, що для України критично важливо активно реалізувати такі ініціативи:
- PURL — нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь;
- Шість мільярдів доларів на виробництво дронів: перехоплювачів для захисту нашої економіки та цивільного населення; FPV, щоб утримувати фронт; ударних дронів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.
- Закласти 60 млрд доларів у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України.
- Додаткові 10 систем Patriot, а також ракети для Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK. Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох зенітно-ракетних комплексів "Patriot" PAC-3.
- Санкції та конфіскація заморожених російських активів. Економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни.