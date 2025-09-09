Усі розділи
Латвія надає 5 мільйонів євро на ініціативу НАТО і США для України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 9 вересня 2025, 20:55
Ілюстративне фото: Getty Images

Кабінет міністрів Латвії 9 вересня погодив рішення про фінансування ініціативи НАТО та США PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), яка передбачає допомогу Україні у сфері безпеки та оборони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Латвії

Деталі: Кабінет міністрів Латвії підтримав проєкт постанови про виділення 5 млн євро на ініціативу НАТО та США з підтримки України.

Відповідно до рішення уряду, внесок Латвії в 2025 році становитиме 5 млн євро, з яких 3 млн євро будуть виділені з бюджету Міністерства оборони, а 2 млн євро – з бюджету Міністерства закордонних справ.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами, оскільки це єдиний спосіб посилити її здатність захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, а також перемогти в боротьбі проти держави-агресора, Росії", – заявив міністр оборони Андріс Спрудс. 

За його словами, ініціатива PURL є способом надати Україні американську зброю, яка "вже підвищила її бойові можливості в критичні моменти, щоб утримати лінію фронту, провести контрнаступ і продемонструвати підтримку України з боку США".

Міністр закордонних справ Байба Браже наголосила, що фінансовий внесок Латвії у придбання американської зброї для підтримки Збройних Сил України є чітким сигналом про готовність НАТО та його союзників задовольнити пріоритетні військові потреби України та зміцнити колективну безпеку в Європі. 

"Внесок Латвії є політичною та практичною демонстрацією солідарності, що підтверджує готовність Латвії разом із союзниками захищати міжнародний порядок від російської агресії", – додала вона.

Нагадаємо:

  • Бельгія нещодавно оголосила про виділення 100 млн євро, тоді як Канада – $500 млн, Німеччина – $500 млн, і Литва – $30 млн.
  • Люксембург та Естонія також планують приєднатися до фінансування американської зброї для України.

