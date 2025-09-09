Усі розділи
Сибіга поговорив із Сійярто про агресію РФ та рух України в ЄС

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 9 вересня 2025, 21:23

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що у вівторок провів телефонні переговори з угорським візаві Петером Сійярто.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба українського МЗС

Деталі: За словами Сибіги, під час переговорів він розповів угорському міністру про ескалацію терору з боку Росії та "підтвердив прихильність України до мирних зусиль".

Очільники МЗС також обговорили майбутній візит віцепрем'єра Тараса Качки до Будапешта "та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною", йдеться в повідомленні.

"З нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги", – додав Сибіга.

Він сказав, що в розмові із головою МЗС Угорщини наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у переговорах про вступ до ЄС та "забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами".

Окремо голова МЗС України привітав укладання Угорщиною 10-річної угоди із Shell про постачання газу "як важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи".

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", – сказав Сибіга.

В останні дні очільники МЗС України та Угорщини обмінялись гострими випадами через удари по нафтопроводу "Дружба" та перспективи членства Києва в ЄС.

Після цього міністр закордонних справ України закликав угорського колегу особисто поговорити замість суперечок у соцмережах.

Угорщина
