Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 9 вересня 2025, 22:28
фото - 28 омбр

Від початку доби на фронті відбулось 152 бойових зіткнення, з них 47 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень.

Ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Латвія надає 5 мільйонів євро на ініціативу НАТО і США для України
Сибіга поговорив із Сійярто про агресію РФ та рух України в ЄС
Росія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві оголосили тривогу
