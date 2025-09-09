Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
Від початку доби на фронті відбулось 152 бойових зіткнення, з них 47 – на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00
Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".
Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень.
Ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське.
На Сіверському напрямку ворог 20 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.
З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян три рази атакували у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.