Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Культура всього

"В реаліях війни мистецтво не може не тригерити". "Модуль тимчасовості", наймасштабніший міжнародний арт-проєкт року в Україні

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 9 жовтня 2023, 17:14

28 художників з 10-ти країн об’єднав проєкт МОТ, який вже побачили мешканці Києва, Дніпра, Луцька та Львова. Його демонстрація планується тепер у Європі, є можливість і 3D-туру. Пересувна експозиція розташована в архітектурній конструкції з контейнерів-модулів, серед учасників виставки - Томас Гіршгорн, Субодх Гупта, Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Ліонель Сабатте, Zevs, WAONE.

З одним із ініціаторів та організаторів МОТ, головним редактором DTF Magazine Володимиром Волощуком, комунікаційною менеджеркою проєктів Don’t Take Fake Юлією Сосновською та культурним критиком, виконавчим директором "Української правди" Андрієм Боборикіним говоримо про те, як змінилося наше сприйняття мистецтва після масованої російської агресії, про нові сенси, які надає контекст війни творам, створеним до неї, про зміну акцентів в диспозиції мистецтво vs дизайн та спорі авангарду із кітчем.

Згадуємо проєкт французького художника JR "Валерія", присвячений переміщеним особам в Україні, що мали тікати від окупації, особливості виставки МОТ у Луцьку, як приклад вдалої відповіді на культурні запити молоді в регіонах. Торкаємося теми руїн та їхньої романтизації в європейському мистецтві, трагедії Боснії і Герцеговини в час югославських війн і того, як її досвід посприяв міжнародній допомозі України сьогодні, стійкості українських креативних індустрій, можливостей мистецтва акумулювати кошти для допомоги суспільству. Пояснюємо, як працює програма МОТ та ГО "Алгоритм дій" з підтримки мистецьких установ, які постраждали від російської агресії та як можна взяти у ній участь.

Один із важливих меседжів "Модулю тимчасовості" - солідарність у боротьбі за права та свободи людини. "Те, що в Ірані немає демократії, призводить до того, що іранські дрони летять на мою країну", - наголошує Володимир Волощук.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud MegogoMegogo RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

Реклама:
"В реаліях війни мистецтво не може не тригерити". "Модуль тимчасовості", наймасштабніший міжнародний арт-проєкт року в Україні
9 жовтня 2023, 17:14 — Костянтин Дорошенко
Як була влаштована оборона Півдня напередодні вторгнення: реконструкція. Аудіоверсія
8 жовтня 2023, 17:34 — Соня Лукашова
Від Толстого до "Ранєток": як Росія століттями колонізувала наші мізки
7 жовтня 2023, 18:04 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою
6 жовтня 2023, 17:31 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Нацбанк (при)відпустив долар. Що буде з курсом далі?
5 жовтня 2023, 18:13 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 епізоди
Хроніки економіки
39 епізодів
УП. Вголос
32 епізоди
(не)Безпечна Країна
25 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
86 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів