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Культура всього

Румунія - Україна: нове знайомство старих сусідів

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 1 травня 2023, 16:33

"Першими на кордоні українських біженців в Румунії прийняли прості громадяни, ще до якоїсь реакції влади", - зауважує Анжела Ґрамада, президентка асоціації Experts for Security and Global Affairs, провідна румунська експертка в питаннях України та її адвокації.
Говоримо з нею про румунсько-українські офіційні та неформальні відносини, співпрацю, непорозуміння та "мовчазну дипломатію", як засіб їх вирішення. Про складнощі румунських інвестицій в Україні, румунський досвід взаємодії з національними меншинами, євроінтеграції, збереження та заохочення національної народної культури. Про те, як героїчне протистояння українців російській агресії та налаштованість вимушених біженців з України на роботу відкрило серця румунів до України.
Попри те, що Румунія є одним з економічних аутсайдерів ЄС, і в Бухаресті, і в провінції відчувається задоволення громадян бути румунами, увага до національних брендів, мистецтва, вбрання, ремесел, музики, кухні. Торкаємось у розмові цього феномену, а також - роботи хабу Canal France International в Бухаресті для українських журналістів.
Окрема тема - румунський досвід взаємодії з російським імперіалізмом та підступністю на державному рівні. Яскравий приклад: золотий запас Румунії, переданий на зберігання Росії під час Першої світової, не повернено досі. Отже, слухачам буде не важко зрозуміти, який саме сенс вкладають румуни у вислів "красивий, як російська мова".
Рекомендуємо також текст Сергія Герасимчука "Недооцінений союзник: чому "русофобія" Румунії так і не зробила її близьким другом України".

Розмова відбувалася російською мовою.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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