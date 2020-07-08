Василь Хмельницький про авіацію, роботу у офісах та важливість виробництва для економіки

"Багато хто говорить, що після кризи світ не буде таким як був. Так ось, я вам хочу сказати - навіть без кризи світ не буде таким як був. Світ так розвивається, так йде вперед, що він змінюється щорічно. Щось зміниться після коронавірусу, але щось змінилося б і без нього", - вважає український бізнесмен Василь Хмельницький.

Його інвестиційна група UFuture об’єднує компанії з дуже різних сфер: нерухомості, інфраструктури, фармацевтики, "зеленої" енергетики та IT. З найвідоміших його інвестиційних проектів – аеропорт "Київ" та бізнес-квартал Unit.City.

У четвертому епізоді подкасту "Україна після карантину" ми поговорили з Василем про те, яке майбутнє чекає на авіацію, чому ті, хто працює видалено, повернуться до офісів та чому Україна має розвивати не сервіси, а виробництво.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Anchor, Overcast, Spotify.

Декілька цитат з подкасту:

Про страх літаків в умовах коронавірусу:

Сьогодні літак – це дуже безпечне пересування в порівнянні з машиною. Ви знаєте, що в світі щороку понад мільйон людей гине на дорогах і тільки тисячі у літаках. Люди потихеньку будуть виходити з цього стану страху і будуть більше літати. Більше того, тренд останніх 20 років – середнього класу стає більше і вони більше подорожують, більше відпочивають. І я впевнений, що це повернеться. Але коли це повернеться – через півроку або через два, це нас дуже сильно турбує.

Про майбутнє житла:

Молодь не хоче купувати квартиру, вони хочуть бути вільними, вони хочуть бути не жителями України, Європи або Америки, вони хочуть бути жителями всієї планети. Вони зняли в оренду у нас, потім два роки попрацювали, зняли в оренду в Європі, поїхали в Нью-Йорк, а потім повернулися назад. Де комфортніше, там вони і працюють. Добре це чи погано я не знаю, але це такий тренд. Тому ми бачимо, що тренд майбутнього – оренда житла. І ми до цього готуємося. Спеціально робимо квартири не більше, а менше. Тому, що на однокімнатні більший попит.

Про дистанційну роботу:

Сьогодні в світі середній показник людей, які не люблять свою роботу – 63%. В Україні це 90%. Може це пов'язано з тим, що ми були пострадянською державою без підприємництва, бізнесу, культури і зараз це не так сприймається, як на Заході.

Але 90% людей не люблять свою роботу, уявляєте собі?! І якщо у 10 осіб запитати, то 9 з них скажуть: "Та звичайно віддалений доступ". Бо треба їхати на роботу, а вони це не любить.

Але сучасний тренд полягає в екосистемі: коли ми зустрічаємося один з одним, ділимося знаннями, допомагаємо один одному, сперечаємося в кабінеті, а потім приймаємо рішення. Успіх – це успішна команда. Успішна команда, яка має дуже круту внутрішню структуру і де кожен допомагає один одному. Це не можна побудувати на віддаленому доступі, без командної гри. Побачите, що ті компанії, які пішли на віддалений доступ, будуть повертатися, тому що ефективність у них буде точно падати.

Про рух вперед в умовах коронавірусу:

Ми минулого тижня тестували на німецькому обладнанні 13 тисяч людей. Знаєте, який відсоток захворюваності? 0,46%. Розумієте, навіть не один! Це говорить про те, що такої проблеми глобальної поки немає. Вона може бути восени, а може і не бути. Може бути третя хвиля, а може і не бути. Люди налякані, вони перестраховуються, я це розумію. Але якщо ми будемо дивитися прагматично і робити висновки, то ми побачимо, що такої глобальної проблеми сьогодні не існує.

Якщо ми будемо розраховувати, що буде третя, четверта хвиля, що економіка наша почне валитися, а ми почнемо закриватися і сидіти склавши руки, то вона точно буде сипатися. А якщо ми розуміємо, що нам потрібно дотримуючись заходів безпеки рухатися вперед, впроваджувати рішення, створювати точки зростання, то ситуація буде поліпшуватися. Я так думаю і так роблю.

Про світ, який не буде вже таким, яким був:

Я часто чую, що після кризи світ не буде таким, як був. Але він не буде таким, як був навіть без кризи. Світ так розвивається, так йде вперед, що криза його просто прискорить…

Але в принципі світ змінюється щорічно незалежно від кризи. Тому не можна сказати, що все змінилося кардинально. Щось змінилося, а щось змінилося б і без коронавирусу. Світ рухається в нові технології і це зрозуміло, що рано чи пізно будуть безпілотні машини, що гіпермаркети великі вмиратимуть або будуть перебудовуватися в якийсь інший продукт. Просто криза це прискорила.

Про виробництво:

Ми повинні займатися виробництвом. У нас немає іншого варіанту. У нас повинно бути альтернативне виробництво тому, що ми купуємо сьогодні – продукти з Китаю, Польщі, Німеччини, Туреччини.

Бо трапиться друга хвиля коронавирусу, закрилися кордону і ми повинні сидіти без продуктів, яких ми не виробляємо? Звичайно у нас повинно бути своє виробництво. Я вважаю, що багато європейських компаній зараз шукають можливості виробляти недорого десь не в Китаї. В України сьогодні є великі можливості в цьому плані.

Про заводи, які зможуть підняти країну:

Кафе і ресторани не можуть підняти країну і зробити її економічно незалежною. Вони зможуть це зробити, якщо в країні є заводи, де люди отримують зарплатню, а потім приходять в кафе.

На те, що ззовні хтось повинен приїхати і витратити тут гроші, розраховувати не можна. Треба, щоб наша людина багато заробляла, витрачала всередині, мала можливість поїхати в Німеччину, а німець – мав можливість поїхати до нас. Тоді це працює. Якщо тільки розраховувати на те, що приїде американець витрачати гроші, а ми нічого будувати не будемо – це не працює.

Про відтік молоді:

Майбутнє за інноваціями. Майбутнє за екосистемами і за талановитими людьми. І тут нам пощастило: в Україні дуже багато талановитих хлопців. Наше завдання: створити їм умови, де вони знайдуть багато сервісів і тут залишаться. Нехай вони тут створюють свої продукти, нехай вони тут створюють WhatsApp або Google.

Нехай вони залишаться тут, а ми створимо умови, щоб вони тут витрачали гроші і сюди інвестували. Ось це завдання номер один. Наша проблема у тому, що талановиті хлопці не бачать тут можливості і їдуть в Америку, Польщу, Німеччину і потім там залишаються.

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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.