COVID-19 спрацював як аудит: Якою буде медицина після карантину?
Ситуація з коронавірусом дуже добре показала: жодна з країн виявилась не готовою до епідемії. Єдине, що ступінь цієї непідготовленості була у всіх різна. Тому, постає важливе питання: як саме може змінитися медицина після карантину?
У новому епізоді подкасту "Україна після карантину" говоримо з Катериною Булавіновою – лікаркою-інфекціонисткою, експрткою з вакцинації та експрткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.
Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
Подкаст "Україна після карантину" можна слухати у Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Anchor, Overcast, Spotify.
Питання, на які ми відповідаємо у цьому епізоді подкасту:
- Як саме мають змінитись медичні системи та що саме вони мають забезпечити зараз?
- Чи можуть технології запобігати розповсюдженню вірусів та інфекцій?
- Які звички після коронавірусу залишаться з нами ще на довго?
- Що змінить вакцина від коронавірусу?
- Як зміниться система медичної науки в Україні та світі?
- Чи зможе Україна виготовляти вакцини від коронавірусу?
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"Україна після карантину" — спільний проєкт "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine. Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США.